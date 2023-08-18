台中港32號碼頭去年11月，從一只自美國洛杉磯運抵台灣的空櫃中，發現1具41歲美籍女子屍體，由於身份成謎，一直都在台中殯儀館冰存，至今已長達260餘天。不過，今日傳出女子屍體已領出火化，資深警方透露確實已火化，但相關內容不便說明。

台中港32號碼頭長榮貨櫃場外包清潔工作人員，去年11月從一只自美國洛杉磯運抵台灣的空櫃中，發現1具41歲美籍女子屍體。該只進口40呎空櫃，於去年10月底自美國裝載後，由洛杉磯出發到台灣，11月16日下午2時許運抵台中港32號碼頭長榮貨櫃場卸下。

外包清潔人員要清潔貨櫃時，嚇然發現櫃內有具女屍。警方獲報發現該遺體已出現屍水，身體有脫水情形，研判已死亡一段時間。該女子被發現位置是在貨櫃靠近後方的櫃門處，女上身旁只有一只皮包及背包，背包內沒有攜帶要出遠門的衣服，只有女性的化妝品等用品，至於為何會進入貨櫃內，原因至今仍成謎。

該女屍在台中殯儀館冰存已長達260餘天，不過，今日傳出女屍已被領出完成火化。資深員警透露確實已完成火化，但相關細節則不便對外透露。