長榮海運高雄港第七貨櫃中心14日啟用，高雄市長陳其邁偕行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材一同出席啟用典禮，立委賴瑞隆、林岱樺、許智傑亦出席見證。陳其邁表示未來市府會扮演長榮海運最堅強的夥伴，提供最完善的公共服務，相信第七貨櫃中心的成立，能夠奠定高雄港成為世界海運的樞紐。

高港第七貨櫃中心啟用儀式。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁表示，高雄港第七貨櫃中心啟用是高雄的盛事，同時打造暢通的港區聯外交通更是中央地方共同的責任，市府積極爭取興建港區貨櫃聯外專用道，感謝行政院、交通部的大力支持，亦感謝在地立委們協助預算，專用道已於今年6月動工，而國道七號也在延宕12年後終於在各界努力及支持下通過環評，未來將提升高雄港區整體貨櫃運輸，使其更安全、迅速且有效率，站穩城市現代化的立基。

鄭文燦表示，洲際碼頭計畫將碼頭遷到外港，同時讓外港形成具有更大運量、更智慧便捷的綠色港灣，其中第七貨櫃中心啟用是高雄港的里程碑，其規劃5座水深18米的國內最大貨櫃深水碼頭，可同時停泊4艘現今全世界最大2.4萬TEU貨櫃船，儲運能量可達每年450萬TEU，為目前高雄港將近一半的運能，這是高雄港國際競爭力翻轉提升的一大關鍵，感謝長榮海運、高市府及交通部航港局高效率合作。

高雄港務公司說明，第七貨櫃中心啟用後，長榮海運公司年貨櫃裝卸量，長期可成長達到650萬TEU。櫃場面積廣達149公頃，相當於6座大安森林公園，並且配置台灣港口首例25排遠端遙控無人橋式機16座，以及櫃場採用全自動化無人門式機及導入自動化作業系統，搭配遠端操作及光學字元辨認(OCR)技術，讓櫃場裝卸作業更加智慧及安全。

在櫃場出入部分搭配智慧化通關閘口，大幅提升拖車裝卸離場效率，另由長榮海運公司自主開發之櫃場作業系統(TOS)及全區即時用電監控系統可高效協調港口運作，第七貨櫃中心以先進機具設施及輔以智慧化管理系統運作下，建構成為亞太新一代智慧自動化貨櫃基地之一。

高港第七貨櫃中心。（圖片來源：高雄市政府提供）