台灣交通亂象被外媒CNN封為「行人地獄」，為洗刷汙名，行政院補助各縣市約5.7億餘建置科技執法，今年1至6月全國取締逾89萬件，以每件最低600元罰鍰計算，罰鍰總額逾5億元，不少民怨痛批政府「搶錢」。對此，行政院長陳建仁17日澄清，截至今年7月，科技執法取締件數僅佔整體的6.8％，數據也顯示科技執法確實有效嚇阻違規肇事。

行政院發言人林子倫上午主持行政院會後記者會並轉述院長裁示，陳建仁在會中提到，民眾誤以為科技執法是搶錢且無助改善道安，據內政部警政署統計，今年1月到7月，科技執法取締件數僅佔整體的6.8％。

陳建仁指出，統計全台265處地點設置入口科技執法的地方，從2022年9月30日啟用，到2023年7月31日止，共取締96萬3696件事故，較去年同期減少753件，死傷減少792件， 顯見科技執法設置地點事故發生及死亡死傷數均有明顯下降，確實發揮嚇阻違規肇事的目的。

陳建仁最後也請警政署持續積極與各界說明及溝通，讓國人更清楚政府運用科技保障用路人安全的政策美意。