近期YouTube頻道「Eric Duan」製作的影片《山道猴子的一生》爆紅，上、下兩集觀看次數都已破兩百萬，討論熱度極高。台中市警察局「TCPB局長室」也搭上潮流，製作哏圖呼籲，跑山路務必要量力而為，以免造成憾事。

「山道猴子的一生」以熱衷騎車的「跑山猴」為主角，內容敘述一名年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最終因意外驟逝，豐富的動畫素材以及硬派寫實的劇情，儘管原創者表示故事純屬虛構，卻意外勾起廣大網友共鳴，掀起極大迴響。

台中市警局臉書粉專「TCPB局長室」也搭上潮流，發文表示「攔下一個年輕人看起來吃不飽也睡不好，該怎麼勸他？」。

「TCPB局長室」指出，近期接獲居民反應，在部分山路有噪音改裝車車聚，不僅危險駕駛，更自拍抖音上傳炫耀，嚴重影響附近居民安寧以及用路安全。為此警方已編排守望勤務，並加強該區域違規取締，務必要杜絕此歪風，還給居民寧靜的夜晚。

「TCPB局長室」呼籲，喜愛跑山路的各位，絕對要量力而為，不僅是考量「技術力」，還要有跟「財力、自制力」，切勿用「好勝心」騎車與他人競速，「否則在直線加速追平，延遲入彎時造成車禍，連自己的好友都不來看你」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「小編也太跟上時事了吧」、「台中小編狠甩全台警局好幾條街」、「小編有追到細節！」、「請問警局有猴籠可以關嗎？」、「很會哦有掃黑計畫，當然也可以有掃猴計畫啊」、「勸世神劇」。