為維護市民安寧居家環境，桃園警察分局18日20至23時與市府環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，攔查汽車5輛、大型重型機車2輛、普通重型機車20輛，合計攔查27輛。經檢測噪音，合計有14輛超標，立即開立舉發單擊複驗單。

警方表示，6月1日起實施「靜桃計畫」以來，透過環、警、監聯合稽查場次增加，並對轄內機車改裝業者做源頭查核輔導工作，環保局在易有改裝噪音車出沒地點設置聲音照相噪音科技執法設備，警察局也利用路檢、巡邏、取締酒駕等勤務機會，對改裝噪音車拍照蒐證，函請環保局通知臨時檢驗，在跨局處合作下，確實讓相關陳情案件降低，後續仍會戮力進行聯合稽查取締，確保良好交通秩序及環境安寧。

中路派出所員警鍾嘉呈昨晚執行攔查噪音車勤務時，在中山路與國際路口發現直行自小客車占用左轉專用車道，於是將該車攔停，員警與駕駛林姓男子(22歲)交談時，聞到車內有一股毒品彩虹菸的味道，立即呼叫警網支援，同時將林男帶下車，經清查車內副駕駛座乘客李男(25歲、因涉嫌公共危險罪遭發布通緝中)及後座乘客黃男(25歲)，三人都散發彩虹菸的味道，員警隨即在車輛後座腳踏墊上發現兩包三級毒品彩虹菸(共40餘支)，立即將三人帶案偵辦，持有及吸食毒品彩虹菸部分依法將三人移請警察局裁處，李男通緝的部分依法解送歸案。