去年8月22日台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑被殺害殉職後，今天屆滿1年，家屬上午在警政署警監督察蔡清龍等人的陪同下，先後前往2名殉職員警的塔位前祭拜。凃明誠的大姊表示，家屬除感謝警方派員前來祭拜弟弟，也期盼法官判處凶嫌林信吾死刑，還死者及家屬一個公道。

今天上午9點起，蔡清龍代表警政署長黃明昭，率市警二分局長朱信憲、民權派出所員警30人，陪同凃明誠大姊、二姊及曹瑞傑叔叔曹祐彰等人，先後前往關廟、歸仁的納骨塔，分別向凃明誠、曹瑞傑祭拜致意，過程圓滿順利。

警方還針對這一年來的警械使用條例、公服法勤務制度、警力增補、廳舍整修、裝備汰換購置及殺警案訴訟進度，逐一向家屬說明。

事後，凃明誠的大姊說，1年前弟弟凃明誠為了追查機車被偷，不幸遭明德外役監逃犯林信吾殺害，回想弟弟的慘狀，讓她心如刀割，目前全案還在台南地院審理，家屬都期盼法官伸張正義判處凶嫌死刑，還給死者及家屬一個公道。