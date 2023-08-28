日式迴轉壽司深受不少饕客喜愛，但近來屢傳遭顧客惡搞，包括日本17歲少年舔醬油瓶、台中男朝壽司吐口水等，如今台南又發生男童在連鎖壽司店用餐，不斷伸手玩壽司輸送帶上的壽司，34秒內男童連摸6個盤子，卻不見家長阻止，目擊的網友將其拍下PO上網，並通知店家，網友也全炸鍋。

網友近日於臉書社團《台南大小事》上傳34秒短片，只見坐在隔壁走道的男童， 手不斷觸摸輸送帶上的壽司盤，一共摸了6個盤子，甚至還用手將壽司往回推，阻止運送帶往前，誇張舉動卻不見父母出聲制止。

原PO表示，若家長不願管教，就不要讓孩童坐在壽司輸送帶旁，同時也在第一時間跟店家反應。該壽司店的總公司說，客人告知時，店員有立刻上前查看，發現該組客人已離開，強調若店員有發現一定會制止，未來也會加強宣導及員工訓練。

影片曝光，網友直搖頭，「爸媽都沒在教」、「要不乾脆取消壽司輸送帶的功能，改用點餐的」、「這小屁孩真的手很欠打」、「真的很糟糕」。