卡努颱風重創南投，南投縣長許淑華昨於縣務會議焦急喊話，指她向中央爭取300名兵力救災至今未到位。民進黨立院黨團幹事長劉世芳9日強調，國軍知悉南投縣府需求，也如期如質協助，雖然許淑華是新任，但南投縣府有高級官員曾在消防署待過，知道如何以好的行政程序爭取幫忙，「用媒體放話的方式，有時會走比較遠的路」。

針對許淑華質疑申請國軍救災沒回音，劉世芳也於上午民進黨團記者會後指出，負責救援的國軍第五作戰指揮部已提出說明，8月5日至今共派遣524名兵力、各式車輛39車次、載運物資7.2頓、直升機3架次，地方政府只要根據國軍救災需求表提出調度兵力，國防部都會幫忙調度兵力，協助災後復原作業。

劉世芳強調，南投縣府所提出的需求，國軍都知道，也會如期如質協助，雖然許淑華剛上任，但據了解，南投縣府內的高級官員曾在消防署等救災防治單位待過，一定知道如何以好的行政程序爭取國軍與中央幫忙，「用媒體放話的方式，有時會走比較遠的路，直接打個電話到第五作戰區指揮部就可以尋求幫忙和協助」。

此外，國防部8日深夜指出，光是昨日就派198名救災部隊到南投，地方政府如有救災兵力需求，直接向作戰區提出申請，即可適切調度兵力支援。