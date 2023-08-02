在1日掛牌成立的農業部由農委會主委陳吉仲接掌，他卻被藍白立委批評政績不理想、政策黔驢技窮。而最近有一份最新的民調指出，對於陳吉仲升任農業部長，有82％的民眾「不滿意」，紛紛猛轟「雞蛋管不好、稱謂好聽感動到哭」、「唯一下架民進黨，就可讓此咖當不成農業部長」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》上月31日對於「陳吉仲升級成首任農業部長，你覺得如何呢？」進行了網路民調，截至1日23時，已有10萬人進行投票，有82％的民眾「不滿意」、有5％的民眾「滿意」、有12％的民眾「沒感覺」，另有2％的民眾有「其他」想法。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「其實我覺得陳吉仲有一點做得不錯，就是他讓下一任部長有很大的進步空間」、「唯一下架民進黨，就可讓此咖當不成農業部長」、「這麼優秀應該選副總統」、「雞蛋管不好、稱謂好聽感動到哭」、「只因為顏色正確所以沒有下台的首長，唯一的好處是可以製造槽點讓人民想要下架執政黨」。