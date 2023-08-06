卡努颱風帶來的驚人雨量在各地造成農業災情，根據農業部農糧署統計，截至今(6)日傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計1億2895萬元，其中以南投縣損失1億1995萬元為最，損害農產以高麗菜、番茄等為多。

縣市受損情形部分，以南投縣損失1億1995萬元（占93％）、苗栗縣損失618萬元（占5％）及台中市損失256萬元（占2％）較為嚴重。

農產損失部分計達6797萬元，農作物被害面積783公頃，損害程度24％，換算無收穫面積189公頃，而受損作物主要為高麗菜，被害面積116公頃，損害程度35％，換算無收穫面積41公頃，損失金額1027萬元，其次為食用番茄、其他花卉（百合）、桃及棗等。

民間設施損失部分，估計損失金額6099萬元，其中農田流失及埋沒損失達5540萬，主要為南投縣農田流失53公頃、農田埋沒3公頃；農業設施則損失約559萬，主要為塑膠布溫網室受損。