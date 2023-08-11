由於太平洋高壓勢力發展強盛，今年第7號颱風蘭恩路徑出現大幅西修的趨勢，專家預估，將在下周二（8/15）直接貫穿日本，神戶、大阪、京都一帶首當其衝。雖然蘭恩不會直接對台灣造成威脅，近日西南風還是會帶來不少水氣，周休假期（8/12、8/13）南部有短暫陣雨或雷雨，北部、其他地區則要提防午後熱對流發展，外出記得攜帶雨具。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（11）日下午發文指出，原本預估蘭恩颱風的將侵襲日本關東地區，不過由於太平洋高壓勢力發展強盛，目前的路徑已經大幅西修到四國、關西一帶，預估會在14日深夜到15日凌晨登陸，15日白天直接貫穿日本，提醒即將赴日的民眾務必注意颱風消息。

貼文一出，網友紛紛留言，「會不會修著修著，前往台灣北部」、「天佑日本」、「我開始為關西機場聯絡橋擔心，萬一又封閉，關西機場又要變孤島了」、「等等會不會搞事，太平洋高壓大大增強變西移」、「最近這幾個颱風環流都相當大，屬於大型颱風，也都接近強颱，連續這麼多個這種類型的颱風，以前好像沒見過」。

雖然颱風蘭恩不會直接威脅台灣，不過臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，受到西南風影響，近日天氣還是不太穩定，周休假期南部斷斷續續有短暫雨或雷雨，尤其夜晚到清晨對流發展機會高，會是主要降雨的時間點，局部地區慎防較大雨勢。其它地區則要持續注意白天的熱對流雷雨，降雨時間主要落在午後到天黑這段期間。