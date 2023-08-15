今天中南部仍有陣雨或雷雨，南部地區降雨較持續，中央氣象局針對台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報。氣象粉專指出，中南部多雨日子又要來了，明起低壓帶延伸到台灣上空，天氣不穩定，周四、五是降雨高峰，西半部容易有雷陣雨，尤其中南部可能有強降雨。溫度方面，各地雲量多加上下雨，高溫降到31至33度。

氣象局指出，明天至周五（16日至18日）低壓帶影響，水氣增多，天氣不穩定，西半部降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，中南部地區雨勢較明顯、持續，易有短延時強降雨，東半部雲量增多，偶爾也有局部短暫陣雨出現。

氣溫方面，因雲量偏多且下雨，各地高溫稍降，大約在31至33度。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文提醒「中、南部地區注意，更容易下雨的日子又要來了！」明天開始低壓帶延伸到台灣上空，西南風增強，帶來更多水氣，下雨的情況會變得越來越頻繁。

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粉專指出，預計周四、五是這次的降雨高峰，從台北到屏東都容易有雷陣雨，尤其中南部地區有強降雨訊號，提醒民眾這幾天暫時避免進入山區。