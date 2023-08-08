據統計，近半年來的印度境外基金中，多檔報酬率都逾1成，包括富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元、首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金、野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金、摩根士丹利印度股票基金A(美元)、景順印度股票基金C-年配息股美元、匯豐環球投資基金-印度股票AD、貝萊德印度基金A2美元、施羅德環球基金系列-印度股票等。

匯豐環球投資部資深副總裁黃夏金指出，印度的崛起不單為亞洲經濟注入新動力，亦提供更多投資機遇。印度早前獲聯合國確認為世界人口第一大國，提升不少投資者對當地的興趣，憧憬人口紅利能夠於未來推動經濟快速發展。事實上，印度擁有亞洲最年輕的人口，盡享有利的人口結構優勢，年齡中位數為28歲，較不少發達國家超過40歲的年齡中位數具優勢，人口紅利為印度國內消費提供強大動力。印度第一季的經濟表現並無令市場失望，GDP按年增長6.1%，遠高於市場普遍預期的5%，主要受到農業、製造業、固定投資和出口的普遍強勁帶動。

匯豐投信認為，印度經濟動力日益增強，採購經理指數等經濟指標均顯示印度復甦強勁，商品及服務稅的稅收亦反映消費市道大幅反彈，製造業在政府政策及環球供應鏈分散推動下持續擴張。今明兩年當地經濟和企業盈利增長將在亞洲冠軍之列，預計今年GDP增長達5.8%，明年會加快至6.2%，並可望於10年內使經濟規模增長一倍。

黃夏金說明，由於印度經濟的獨有特點，投資者可考慮通過配置於印度進一步分散風險。印度本土經濟規模較大，因此當地股市的相關度低於其他新興市場，為投資者提供機會以分散投資組合的風險。印度市場的正面走向，使得亞洲股市的選擇更多元化及更具韌性。

匯豐印度股票基金看好隨著印度通膨緩和，農村消費需求回升，加上私人投資和政策支持為企業盈利提供強大動力，企業盈利有望在未來數月反彈，強勁的盈利表現將成為推動印度股市的主要因素，並吸引全球投資者將資金重新配置到當地市場。著重選擇獲利能見度高、營運穩定的企業，這些企業擁有強大分銷管道，可把握印度人口的優勢，產生豐厚利潤。此外，人工智能的發展帶動投資者對科技行業的關注，亦提升印度股票的吸引力。