各區域非投資等級債資金都呈現賣超，富達進一步表示，美國和歐洲等非投資等級債都連三周賣超，單周賣超分別是2.5億美元、4億美元；亞洲非投資等級債連七周賣超，單周賣超1.3億美元。

在新興市場債券資金流向部分，新興市場美元債連二周賣超，單周賣超8.0億美元；新興市場當地貨幣計價債也連三周賣超，單周賣超2.3億美元。

在股票型基金資金流向部分，富達指出，依EPFR資料顯示，整體股票型基金雖連三周買超，單周買超14.6億美元，但各類型股票基金買賣超情況相當大差異，其中以新興市場股票基金較受投資人青睞。中國基金連五周買超，單周買超58億美元；新興市場連五周買超，單周買超60.3億美元。另國際股票型基金轉為賣超，單周賣超25.7億美元；美國轉為賣超，單周賣超15.5億美元；歐洲基金連22周賣超，單周賣超34.9億美元。

在產業型類股資金流向部分，科技類股、健康醫療股及消費股基金等單周都呈現買超。其中科技類股基金連七周買超，單周買超14.5億美元；健康醫療股轉為買超，單周買超13.8億美元；消費類股基金轉為買超，單周買超0.3億美元。