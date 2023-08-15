摩根士丹利的報告帶動輝達14日股價收盤勁揚逾7％，15日早盤股價續漲1.6％，報444.5美元。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）重申，在預期可從AI受益的企業中，輝達為其投資首選個股，該公司近期股價遭遇逆風帶來進場機會。摩爾給予輝達「加碼」投資評等，目標價500美元。

摩爾指出，儘管供應限制造成輝達股價拉回，但近日的賣壓是非常好的買點，更重要的是，未來3至4季預料表現強勁。

摩爾同時預期，隨著企業大舉將支出轉移至AI領域，「極不尋常的供需失衡可能延續至未來幾季」。

輝達預計8月23日美股盤後公布會計年度第二季（5至7月）財報，市場預期營收達110.6億美元，每股盈餘2.08美元。摩爾預期業績可望優於預期，且該公司可能上修財測。摩爾預估本季（8至10月）營收約在125億至130億美元之間。

摩爾表示，輝達5月發布財報時公布的營收預測「創下半導體史上最大單季增幅」。儘管如此，目前被滿足的市場需求還不到一半，意味著一旦供應狀況好轉，數據中心業務可望進一步攀升。

輝達5月預測，年度第二季營收約在107.8億至112.2億美元之間，遠遠優於該公司先前創下的季度營收紀錄82.9億美元。

今年迄今輝達股價累計飆漲將近200％，市值跨越1兆美元大關，目前來到1.01兆美元。反映投資人持續看好大型語言模型偏好使用輝達的繪圖晶片。

過去5個交易日輝達股價下挫9％，過去一個月跌幅約達10％，原因除了供給限制外，還有投資人擔憂經濟狀況。不過摩根士丹利分析師仍樂觀預測，輝達長期將能受益。