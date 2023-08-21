IBM指出，人們不需要害怕AI的影響，而是應該用AI讓自己獲利。
在針對28個國家的3,000名高級主管，以及22個國家的2.1萬名員工進行調查後，顯示AI毫無疑問地會對勞動力和企業帶來變化，但不見得是壞事。
高管們評估，員工中有40％在未來3年內需要利用AI來重新掌握技能，87％的高管希望生成式AI可以強化，但不是取代自己的角色。
而能掌握AI既能適應技術驅動的工作變化，員工收入要比同行高出15％，積極擁抱AI的員工，收入會比同行高出36％。
IBM商業價值研究院發布研究報告，認為生成式AI將對人類產生影響，未來AI不會取代人類，但會使用AI的人，將取代不使用的人。
IBM指出，人們不需要害怕AI的影響，而是應該用AI讓自己獲利。
在針對28個國家的3,000名高級主管，以及22個國家的2.1萬名員工進行調查後，顯示AI毫無疑問地會對勞動力和企業帶來變化，但不見得是壞事。
高管們評估，員工中有40％在未來3年內需要利用AI來重新掌握技能，87％的高管希望生成式AI可以強化，但不是取代自己的角色。
而能掌握AI既能適應技術驅動的工作變化，員工收入要比同行高出15％，積極擁抱AI的員工，收入會比同行高出36％。
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