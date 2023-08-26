阿根廷加入金磚國家行列，企業界持贊成和樂觀看待；阿根廷總統候選人布爾瑞奇、米雷伊則表達反對意見，並強調只會與捍衛自由、和平、民主和自由貿易的國家互動。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家，在年度峰會上同意，自2024年1月1日起納入阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國為正式金磚成員。阿根廷在中國、印度、巴西外交力量運作下，於8月24日成功加入金磚國家行列。

阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）表示，2022年開始進行阿根廷加入金磚國家的談判，認為金磚國家是阿根廷必要的政治和經濟平台，成為金磚國家的一部分將增強阿根廷的力量，金磚集團的各國國內生產毛額（GDP）占全球的23%，人口占全球的42%。

金磚國家的「新開發銀行」（New Development Bank, NDB），又稱金磚銀行，總部設在上海。銀行通常將其貸款分配給金磚國家的基礎設施和可再生能源融資專案，並可為國際收支危機影響的國家，提供一個金融貸款機制。

金磚國家目前也致力打造一種新貨幣，以作為跨境貿易的替代貨幣，削弱美元在貿易中的霸權地位之外，並保護重要的生產資源，免受美國為主的經濟困戰。

為緩解阿根廷中央銀行外匯短缺、高通膨和解決與國際貨幣基金組織的協議，現任總統費南德茲積極加入金磚集團，讓阿根廷避免未來只能依賴國際貨幣基金組織或世界銀行，能透過新開發銀行（NDB）獲得即時貸款。

企業家烏圖貝（Jose Urtubey）表示，他贊成阿根廷參與金磚國家，區分商業和政治是很重要的，世界上所有的國家都是如此，就像美國正與中國進行一場技術和商業戰爭，中美間也是貿易量最多的國家。

總統候選人布爾瑞奇（Patricia Bullrich）則持反對加入金磚國家意見，「在我領導下的政府，阿根廷不會加入金磚」，她認為不該在俄烏戰爭持續狀況下，甚至與曾在阿根廷發動恐怖攻擊的伊朗同時加入金磚。

右派自由經濟學家米雷伊也反對加入，並聲明不會與共產主義者達成協定，強調只會與捍衛自由、和平、民主和自由貿易的國家互動，並不提倡和巴西、中國往來。

國際自由基金會的分析師安托內提（Agustín Antonetti）指出，金磚國家是世界上最糟糕的獨裁政權，使阿根廷與西方及其民主國家產生隔閡，阿根廷的新政府未來必須做出的第一個決定是離開金磚國家。

阿根廷全國商業總會（CAC）主席格林曼（Mario Grinman）說，應加強與世界不同國家的穩定商業聯盟，並以務實方法實踐，但阿根廷需要申明屬於西方世界的一員，一直與阿根廷捍衛自由和民主的歷史一致。