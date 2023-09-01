新加坡總統選舉今天登場，共有3人角逐，正式計票結果預計午夜出爐。在星國制度下，總統為國家元首、總理為政府之首；總統在監管國家儲備金等3大方面具有酌處權。

這次星國總統選舉共有3名合格候選人，分別為66歲的政壇老將、前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman），同為75歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

為參選總統，尚達曼日前已退出執政黨人民行動黨、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。

在新加坡政治制度下，總理為政府之首，須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任；而總統作為國家元首，是國家團結象徵，必須凌駕於政黨政治之上，因此不得為任何政黨黨員。

依星國制度，總理與內閣成員決定政府方向；內閣負責制定與執行政策，國會則負責檢視與通過法案。在新加坡憲法規定下，總統一任任期為6年，須在內閣建議下執行職務，但在憲法賦予總統擁有酌處權的特定領域則不受此限。

這主要包括3方面的酌處權，星媒報導，其中一項是監管國家儲備金，政府若要動用國家儲備金，須取得總統同意。例如在COVID-19疫情期間，現任新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）就曾3次批准動用儲備金抗疫。

另外，新加坡總統有權否決政府委任或免除部分要職的決定，包括大法官、最高法院法官、檢察總長、審計長、貪污調查局長、武裝部隊總長、警察總監等。

新加坡總統也對「內部安全法」下執行的拘留令、貪污調查局的調查，以及「維持宗教和諧法令」下的限制令，具有否決權。

不過，若要行使針對儲備金或公部門職務的酌處權，必須徵詢總統顧問理事會。若總統顧問理事會不支持總統行使否決權，國會可投票駁回總統意見，但必須獲得至少2/3國會議員的支持。

新加坡總統同時肩負儀式及社區相關職責，包括主持國慶慶典及國會開議等國家重要儀式，以及在國際場合代表新加坡；總統也是社會團結象徵，支持志工服務、社會創業、體育、文化與藝術活動。

星國總統原由國會委任，自1993年改為民選制度，過去曾有3次都由唯一一位合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。今天是星國選民時隔12年再度透過投票選出新總統。