台北市目前在河濱公園內設有7處堤壁塗鴉區，日前已全部刷白開放創作，讓塗鴉客可以盡情揮灑創意；台北市水利處指出，塗鴉牆會定期刷白「復歸」，塗鴉創作最長可保留4個月，不過若是創作內容涉及不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，提醒民眾勿任意塗鴉以影響市容。

水利處表示，目前在北市共有7處河濱塗鴉區，其中面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，面積高達641坪，面積第二大的則是位於松山區的觀山塗鴉區，另外在美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園也設有塗鴉區，在這些牆上常常可以見到塗鴉的精彩創作。

水利處說，以4個月為一期，定期將塗鴉牆刷白後，再開放市民創作，也就是說在塗鴉牆上的作品最長可以保持4個月，供他人欣賞，但水利處也指出，若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾揮灑創意的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗。

另外水利處也特別提醒，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，請大家改經其他塗鴉區創作勿再前往該地。

水利處強調，在未公告開放塗鴉地點塗鴉，是屬於非法行為，會遭到取締處罰，將依《廢棄物清理法》規定處份，除要求行為人清除外，並可處1200元以上6000元以下罰鍰，從重處罰，若民眾發現會影響市容的非法任意塗鴉 ，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999。