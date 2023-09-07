中國外交部發言人毛寧7日主持例行記者會。有記者提問，昨天日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強舉行了雙邊會談。據報導，日本首相闡明了日方對福島核電站核汙水的立場，但尚無報導提及李強總理的回應，對此，毛寧指出，李強會談強調，核汙染水處置關乎全球海洋生態環境、民眾健康和子孫後代利益，日方應該忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任的方式處置核汙染水。

毛寧表示，當地時間昨天下午，中國國務院總理李強在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間，應約同日本首相岸田文雄簡短交談。李強總理在交談以及會議發言中，就日本福島核汙染水排海的問題闡明了中方立場，表示核汙染水處置關乎全球海洋生態環境、民眾健康和子孫後代利益，日方應該忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任的方式處置核汙染水。

毛寧稱：「希望日方同中方相向而行，以史為鑒，面向未來，以《中日和平友好條約》締結45周年為契機，推動兩國關係改善和發展。」