美國總統拜登今天檢測COVID-19結果為陰性，讓他得以順利出發，前往印度出席20國集團（G20）峰會。拜登將與印度總理莫迪舉行雙邊會談，但暫時沒有與中國國務院總理李強會談的規劃。

美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）4日篩檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），症狀輕微，暫時留在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）家中休養。

在吉兒確診後，拜登（Joe Biden）一週來多次篩檢皆為陰性，今天出發前再次檢測，結果依然為陰性，確定未感染，於傍晚出發前往印度出席G20峰會。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在空軍一號上向媒體簡報時表示，此行期待能與世界主要經濟體針對面臨的重大議題進行討論，從氣候到能源安全、糧食安全、全球總體經濟穩定，再到拜登一直倡議的世界銀行（World Bank）改革等議題都會觸及。

拜登在抵達印度後，將隨即與莫迪（Narendra Modi）舉行雙邊會談。蘇利文透露，美印將在許多議題上取得有意義進展，包括美國航太發動機製造廠奇異（GE）噴射機引擎與民用核發展等。

奇異航太（GE Aerospace）6月時宣布，將與印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics）共同生產F414渦輪扇發動機。

中國國家主席習近平確定缺席G20峰會，改由李強與會。被問及拜登是否會利用機會與李強會談時，蘇利文表示，目前未規劃兩人利用這個週末會談。

對於習近平未能出席G20，拜登日前曾公開表達遺憾。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨天表示，過去數個月來，美中高層有過多次接觸，「這是好事」。

但他也指出，美中軍事溝通管道至今仍未能重啟，這是至關重要的管道，尤其在南海、台海及周邊區域的緊張局勢下，美方期望能夠美中能重啟軍事溝通。（編輯：馮昭）1020908