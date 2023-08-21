匯銀主管指出，台股21日開高走低，但在尾盤強拉收紅，終場收16,381.49點，上漲0.18點，三大法人賣超37.59億元，外資賣超35.86億元；匯市方面，外資動向不明，頗有休兵意味，全日偏雙向有進有出，而進出口商動作也不大，整體交易量大幅萎縮，匯價終場小貶2.3分，短線持續往32元整數關卡邁進。

大陸經濟危機四伏，人民幣貶勢再起，在岸、離岸人民幣兌美元匯率盤中雙雙跌至7.3以下，續創波段新低。匯銀主管表示，新台幣開盤走升，早盤最高一度升至31.901元，但隨著台股疲弱，且在人民幣疲弱領貶下，新台幣升幅跟著收斂，外資進出方向不明朗，市場觀望氣氛濃厚，也使得總成交量大幅萎縮。

本周傑克森洞年會登場，匯銀主管表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在年會上發表對經濟前景的演說，由於近期美債殖利率飆高，加上通膨升溫，市場對於升息預期再度回溫，市場擔心經濟數據及各方談話可能會透露更多訊息；另，市場也緊盯大陸地產風暴後續影響，而本周輝達財報表現也受矚目。

匯銀主管認為，21日匯市交投冷清，靜待鮑爾談話是鷹是鴿，但後續整體來看，由於美國升息何時走入終點具不確定性，美元指數短線有撐、不會太弱，新台幣短線持續往32元方向測試，若站上32元大關，後續將往前波低點32.13元靠近。