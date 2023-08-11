匯銀主管指出，台北金融市場近期表現疲弱，股匯連日雙挫，台股11日開高走低，終場收16,601.25點，下跌33.45點，外資繼續賣超27.77億元，而匯市操作則偏雙向，新台幣陷入狹幅區間盤整格局，缺乏題材帶動，「上也上不去，下也下不來」，短線挑戰31.9元價位有難度。

根據央行統計，美元指數上漲0.26％，主要亞幣全數走弱，其中，韓元下殺0.67％貶幅最深，其次為日圓回檔0.57％、人民幣下挫0.39％、新加坡幣貶0.22％，新台幣貶0.11％相較抗跌。

「要放假了，匯市交投集中在早盤」，匯銀主管指出，上午出口商眼見新台幣續貶，在31.815元價位時不少出口商出手拋匯，隨匯價貶至31.82元，出口商「拋得更開心」，連帶使新台幣貶幅收斂，但午盤後外資大幅匯出，「連續狂買半小時」，但隨外資美元買盤力道減弱，終場新台幣以31.798元作收，短線難以站上31.8元關卡。

匯銀主管表示，「新台幣下周應該就繼續盤整」，雖然美國CPI年增率下滑，但核心CPI仍在高檔，美元指數先跌後漲，預計美國聯準會（Fed）9月貨幣決策應是「維持高利率、不排除升息」，且市場認為維持高利率不升息的機率更大，後續缺乏新題材帶動，加上央行在31.9元價位守得很緊，預計新台幣將先在31.75元至31.85元之間徘徊。

外匯交易員則說，下周匯市關鍵仍以外資動向為主，預料外資操作仍是偏雙向，畢竟目前台股「漲一天跌一天」，不同外資機構有不同看法，但還有股利實質匯出需求，新台幣後續偏貶格局不變。

整體亞幣方面，交易員指出，日圓對美元最近貶至144.8價位就回升，反映出投資者預期心理，主因日本央行曾放話在145左右將出手干預，貶到一定程度、反彈機率就大，後續日圓在145關卡能否守住將是關鍵；至於人民幣同樣陷入盤整格局，目前大陸各項數據與市場預期差不多，除非基本面出現利多，否則人民幣同樣是易貶難升。