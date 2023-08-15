美系外資表示，鴻海第二季毛利率符合預期，但營益率及第三季營收展望遜於預期。考量第二季財報及第三季、全年營收展望，將鴻海今明2年獲利預期分別調降14％、3％，主因營收和毛利率較低、費用率較高，以反映調降對電腦終端、網路通訊產品展望。

美系外資認為，鴻海雖調降今年營收展望，但主要受傳統業務影響，由於集團拓展電動車業務，將支持營運多元化、擺脫資通訊（ICT）產品激烈競爭，並提升長期毛利率水準，對鴻海後市維持正向看待，維持「買進」評等，目標價調降2％、自151元小降至148元。

亞系外資表示，鴻海仍為台灣科技股本益比估值最低的企業之一，儘管中國大陸產能占比達逾7成存在風險，但更多元化的全球生產基地，應能在去全球化情況下一定程度實現更大的靈活性，維持「優於大盤」評等、目標價145元。

日系外資鑒於最新展望，將鴻海今明2年獲利預期分別調降11％、3％，但預期AI伺服器的強勁成長，將有助紓緩鴻海因蘋果iPhone訂單市占率流失、蘋果價格壓力上升及iPad、Mac需求疲軟帶來的獲利壓力。

日系外資認為，儘管營收展望較弱，但較佳的匯率和AI成長將對鴻海毛利率帶來正向影響，維持「買進」評等，但將目標價自138元調降至134元。

第二家日系外資則認為，儘管鴻海今年營運充滿挑戰，但第二季業績穩健、第三季可能更好，考量季節性旺季和新款iPhone出貨量增加，日系外資預期鴻海第三季營收將達到1.61兆元，季增23％、年減8％，營益率自2.4％升至2.6％。

日系外資預期鴻海今年營業利益將衰退7％，較前2年成長17～34％轉衰，但在AI伺服器、雲端服務供應商（CSP）、電動車貢獻持續增加，產品組合持續改善及有利的產業趨勢帶動下，明後2年營業利益將成長16～27％。其中，電動車明後2年營收貢獻估約1～3％。

儘管今年可能是過渡年，但日系外資認為鴻海的風險報酬率具吸引力，公司對AI伺服器、雲端和電動車的長期展望維持樂觀，有利趨勢帶來堅實的長期展望，維持「買進」評等、目標價自118元調升至125元。

另一家美系外資看法相對保守，認為鴻海下半年業務展望好壞參半，預期第三季營收1.52兆元，季增17％、年減13％，但受惠產品組合改善，毛利率有機會優於去年同期。而AI伺服器今年營收貢獻，可望自去年的20％提升至約30％，後續可望持續提升。

由於PC/NB和企業伺服器需求疲軟，鴻海調降2023年營收展望，美系外資據此將今年營收預期微調至6.3兆元、年減5％，但由於業外收益增加，將每股盈餘預期調升2％，明後2年則維持不變。維持「中立」評等、目標價115元不變。