匯銀分析，美國7月零售銷售月增0.7%，優於預期且創近6個月最大增幅，顯示美國民眾消費力道仍強勁，卻反而成了市場擔憂。因投資人認為穩健的經濟可能使聯準會維持更長時間的高利率。無獨有偶，7月FOMC會議紀錄也確實顯示多數聯準會官員仍將升息對抗通膨視為優先要務。

此外，惠譽上周警告可能下調摩根大通、美國銀行等大型銀行的信評，在多重因素影響下，美國股市呈現震盪，美元指數自103向上反彈。

上周國際美元走強偏強，亞幣疲軟；台北外匯市場則呈現出口商拋匯及外資匯出。