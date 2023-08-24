亞幣方面，在美元指數回落下，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤同步翻升，其中日圓升破145價位，目前來到144.98兌1美元附近，人民幣中間價也上修至7.1886兌1美元，離岸人民幣兌美元同樣也升值來到7.2848附近。

美國8月S&P製造業PMI由49.0降至47.0，低於市場預期的49.0，服務業PMI由52.3降至51.0，低於市場預期的52.2。S&P經濟學家Chris Williamson表示，8月接近停滯的商業活動讓人對美國第三季經濟表現起疑，數據顯示由服務業帶動的成長動能有所消退，並伴隨著工廠產出的下滑，需求環境疲軟可能導致企業從增聘轉為裁員。

根據調研機構對主要區域近兩年的經濟成長率預估，包括美國、中國、日本、歐盟、南韓等，台灣明年經濟成長率將位居前列，從今年的0.9%快速上升至3%，優於全球平均值2.7%，在六個主要區域中排名第二，僅次於中國。但若從趨勢來看，中國明年經濟成長率呈現下行，台灣卻為明顯跳升。