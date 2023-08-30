英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今起訪問中國大陸。大陸外交部長王毅在北京與柯維立舉行會談時，特別提及台海議題，並強調「台獨與台海穩定水火不容」，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

王毅表示，柯維立一直期待訪華，體現了對中國的重視和對華的積極姿態，中英應當開展並加強各方面的正常交往。

王毅指出，從歷史演進的大視野看，中英關係面臨何去何從的戰略選擇。中方始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係，始終認為中英合作具有全球影響。對話與合作，是中國對英政策的關鍵詞和主基調。

王毅接著說，面對變亂交織的國際形勢，中英作為聯合國安理會常任理事國，理應展現大國擔當，合作應對全球性挑戰，維護世界和平穩定；作為全面戰略夥伴，理應珍惜兩國領導人和各界迄今為此付出的心血，推動中英關係向前發展而不是後退；作為貿易金融大國，理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復甦注入強勁動力；作為歷史文化大國，理應加強交流互鑑，倡導文明對話，為人類社會減少隔閡衝突發揮建設性作用。

王毅還闡述中方在台灣問題上的立場，強調台獨與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

據大陸外交部網站引述，柯維立表示，積極的英中關係將使兩國人民和世界受益。英國政府在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策。英方致力於加強對華溝通，採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇。

柯維立還指出，英國企業期待開展更多對華合作，開拓中國市場。兩國政府應共同努力密切經貿聯繫，釋放經濟活力，加強在科技、人工智慧、綠色能源等領域的合作，造福子孫後代。

雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島核問題等國際地區事務交換意見。