周子耀返鄉製茶，首次獲得新北蜜香紅茶特等獎。（新北市農業局提供）

周子耀透過控溫除溼，讓茶菁走水順利，並掌握萎凋時間、揉捻茶葉及發酵程度製出好茶。（新北市農業提供）

新北市三峽區農會辦理新北市蜜香紅茶評鑑比賽，今年特等獎由三峽區25歲農友周子耀奪得。周子耀本從事餐飲工作，因車禍傷及腰椎，經父親建議返鄉接手茶行，是「日盛製茶」第8代傳人，一開始需要父親協助做茶，到現在自己也能獨自完成茶葉製程，去年取得茶葉感官品評中級認證。

首次獲得特等獎的周子耀，與父親周平國共同經營日盛茶行，茶園經營面積有0.5公頃，除了產製蜜香紅茶還有生產碧螺春、白茶。周子耀說，車禍受傷後，在父親建議下回鄉接棒家中茶行，為精進製茶技術，自已也在去年取得茶葉感官品評中級認證，今年更取得丙級製茶技術技術士證照。

周子耀表示，這次製茶時遇到好天氣，細心挑選經小綠葉蟬著蜒過的茶菁，透過控溫除溼，讓茶菁走水順利，產製鮮味外，掌握萎凋時間、揉捻茶葉及發酵程度就能製出好茶，也感謝家人的細心栽培。

今年新北市蜜香紅茶評鑑比賽計有358點參賽，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐及北部分場長蘇彥碩擔任評審，評比從茶葉的外觀、水色、香氣及滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目，評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次。

邱垂豐表示，今年氣候較為溫暖，小綠葉蟬的數量較多，適合紅茶製作，總體表現較往年來得好，蜜香及果香明顯，部分茶樣帶有花香。特等茶樣茶湯水色艷紅，澄清透亮，風味濃郁，充滿蜜香、果香及木質香味，滋味甘醇、細緻、韻味持久。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，蜜香紅茶具有獨特蜜香及花果香氣，推薦在家自製冷泡茶，簡易冷泡方式為取3公克茶葉或茶包1個，倒入常溫冷水，置於冰箱冷藏4到8小時，即可飲用自製好茶。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。