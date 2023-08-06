對於2024年總統大選，各家民調均顯示，若是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲若均投入選戰，則以賴清德民調領先，柯文哲第二，侯友宜暫居第三。國民黨主席朱立倫7月23日在全代會倡議「執政大聯盟」，金溥聰卻說「不知道是什麼」。前立委蔡正元直言，任何破壞在野大聯盟的人，就是民進黨的同路人，就是在野的內奸、國民黨的汪精衛！

蔡正元在臉書主張，三個人分頭參選就通通落選，這種寧願落選也不願放下自我的人，都不值得任何一票的支持。這三個人如果願意結成聯盟，分工合作、共同打拚、有權同享，就有機會打敗賴清德下架民進黨，就值得全力支持。

蔡正元表示，這三人中有任兩人結盟，另外一人不結盟，我們要傾全力支持結盟的兩人，拋棄及唾棄不願結盟的那ㄧ人。

蔡正元痛批，任何破壞在野大聯盟的人，就是民進黨的同路人，就是在野的內奸！並且，不結盟的話，侯友宜必定落選，國民黨也不會是執政聯盟的執政黨，將繼續是被民進黨打壓的在野黨，有這種主張的人就是賴清德的走狗！

蔡正元更強調，有人假裝是國民黨的支持者，高喊不准支持結盟，只准支持侯友宜，稍有不從就開除黨籍，「講這些話的人都是國民黨的汪精衛」！