民進黨屏南立委參選人許展維因涉短報政治獻金遭檢舉，昨晚宣布退選，成為黨內退選第六人，該選區僅剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳表態參選，屏東縣長周春米點名現任不分區立委莊瑞雄、農委會主委陳吉仲參選。對此，莊瑞雄1日直呼尷尬，坦言他長期與蘇震清當同事，本屆還曾擔任其競選總幹事，如今又要他下場，人情上交代不過去，「是不是更沒包袱的人下去全力拚戰，可能比較好？」

屏南選區選情詭譎，本屆受民進黨禮讓的現任無黨籍立委蘇震清尋求連任，下屆民進黨派許展維挑戰，後因選罷法修正不得參選，由兒子蘇孟淳代父出征，如今許展維因涉嫌違反政府採購法退選，外界預估最有可能的人選正是莊瑞雄，主因是他曾任屏南選區立委，2019年立委選區調整，屏東立委少一席，他便轉任不分區並支持蘇。

針對周春米點名他接棒許展維，莊瑞雄指出，他上次已擔任過救火隊，「是不是更沒包袱的人下去全力拚戰，可能比較好？」他雖對民進黨充滿熱情，但人情義理和政黨倫理要兼顧，畢竟屏東人情純樸，上次他去當蘇震清競選總幹事，這次又要我下場，要怎麼跟鄉親交代，人情上交代不過去。

莊瑞雄說，大家長期都在立法院當同事，有一定情誼，上次他又受到黨的規畫擔任不分區，如今又說下去參選，「真的很尷尬啦」，相信黨的提名策略小組會有更好的人選。