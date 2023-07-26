外役監條例修法即將黨團協商，時代力量立法院黨團於今日舉行「杜絕外役監遭濫用 時力改革三大主張」記者會，說明黨團修法主張，時力黨團提案，貪汙犯、重大經濟犯罪者等，應提高遴選門檻，除非犯罪所得有被追回，否則就不應該容許他們進入外役監，另提案刪除現行特別優惠外役監受刑人的縮刑制度，回歸一般監獄的規定。

立委王婉諭首先表示，社會大眾對外役監制度的質疑，主要都是出自不能接受某些受刑人進入外役監，例如曾犯重大犯罪者。但一味的排除重大犯罪的結果，是讓愈來愈多「最安全」的白領犯罪者進入外役監，例如貪汙、金融、詐欺犯。國人也會質疑，外役監反變成像貪汙的前法官胡景彬、炒股的傅崐萁這樣的有權有勢者，可以利用特權規避懲罰的地方。

時力黨團認為，外役監改革應以如何衡平兼顧「挽救外役監的社會信任」和「維護外役監的設立宗旨」的方向進行討論，而最重要的應該是遴選程序的專業改革。現在的遴選程序有流於形式、易受干預、欠缺監督的問題，這才是人民不信任矯正機關能夠做出顧及社會安全、客觀公正的遴選決定的真正原因。

王婉諭主張，心理專業、社工人員應參與遴選審查，用專業的風險評估，而不是用粗糙的遴選審查基準表和武斷的入監罪名當作篩選基準，把關社會安全。為了挽救外役監的社會信任，法務部也應該強化對遴選程序的監督，建立一個外部、獨立、事前監督機制，不讓有錢有權者可以干預遴選決定。

立委陳椒華強調，對於外界質疑有權有勢者透過特權進入外役監，規避他們應有懲罰的現狀，為挽救社會對外役監制度的信任，提高針對白領犯罪受刑人的遴選門檻，已經是勢在必行。時力黨團提案，針對有權有勢的白領犯罪者，例如貪汙犯、重大經濟犯罪者等，應提高遴選門檻，除非犯罪所得有被追回，否則就不應該容許他們進入外役監。

陳椒華也主張，環境犯罪者進入外役監的門檻也必須提高。有鑑於很多環境犯罪跟賄賂、貪汙等嚴重不法行為糾纏不清，背後往往都是一個個政商關係複雜、有權有勢到能夠規避法規、查緝的工廠和大老闆。

政府要求汙染者應該要把它對環境造成的危害，負起清除責任，並繳回犯罪所得，以嚇阻心存僥倖，靠規避環保法規獲取暴利的不法行為。但許多無良的企業老闆卻兩手一攤，不願負責，導致政府和納稅人必須付出極高的成本來復原環境。針對這種既不願意繳回犯罪所得，也不願意清除汙染的違法大老闆，時力黨團也針對環境犯罪者增訂規範，除非犯罪所得有被追回，或至少負責任將汙染回復原狀，否則就不應該容許他們進入外役監。

為了重建國人對外役監制度的信任，時力黨團主張，在縮刑制度上，外役監和一般監獄，不應該有差別待遇，因此提案刪除現行特別優惠外役監受刑人的縮刑制度，回歸一般監獄的規定。