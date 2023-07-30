8月台灣金融市場大事登場！花旗台灣消費金融業務分割讓與移轉予星展(台灣)商業銀行，距離法定切割日8月12日只剩10個交易日，兩家銀行的業務整併小組神經緊崩，花旗銀行信用卡、個人信貸和財管客戶更是要注意，基於消金服務項目複雜，加上IT系統轉換，花旗台灣方面除了7月已啟動部份服務暫停，例如全聯行動支付(PX Pay)刷卡交易暫停；而8月1日起將進入消費服務暫停的高峰，消金方面許多細項服務都暫時喊卡。

而將承接花旗消金近300萬戶客戶資料的星展銀行，單是信用卡部門為此就在人力規劃上遽增4倍，星展內部也為此已進行四次演練，主要是IT系統瞬間灌入的資訊承載量，必須無縫接軌。即便如此，花旗台灣仍公告提醒，8月4日至13日為系統轉換期間，小花卡友如遇上特殊狀況而無法順利刷卡，建議先以其他方式支付。

美商花旗銀行基於全球策略調整，2021年4月宣佈出售消費金融業務，退出亞洲和歐洲、中東和非洲，出售台灣在內的14個市場消費金融業務，花旗在台灣經營近40年的消金業務將因此結束，轉而完全聚焦於企業金融業務。花旗亦於2022年1月28日宣布，與星展達成收購花旗台灣消費金融業務的重要協議，金管會核准業務移轉基準日暫訂於今年8月12日。

兩家銀行業務移轉基準日表定時間在8/12，8/11下午3:30起花旗各地分行終止營業，距今只剩10個交易日，由於花旗消金、財管客戶將近有50萬戶、花旗信用卡流通卡在金管會統計約277萬張，星展台灣主管表示，「星展屆時將全數接收」，內部多次進行摸擬演練，測試IT系統承載資料突然大量灌入的承受壓力。

即便事業準備作業朝向順利移交的完善目標，花旗台灣仍公告提醒客戶，主動事前作好二大要務：一、透過網路銀行下載近三個月的台/外幣交易明細，提供留存參閱核對；二、8/11需提前或盡早到分行辦理，造成超過營業時間將無法完成。

星展方面亦有保留緩衝時間，例如8/11 周五下午3點半之後、到8/14周一上午9點之前，不同的帳戶、簽帳、付款等會暫停服務，力求先求「穩定」，一定要避免滋生客訴。而且，星展銀行團隊將在8/11下午3:30之後，開始更換花旗各地分行的藍白主色招牌，在8/14周一之前全面換裝為星展銀行紅黑主調的招牌。