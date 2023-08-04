Honda Taiwan發表全新世代CR-V，除除了外觀、內裝與科技大幅提升外，同步推出的Honda CONNECT先進智慧聯網系統更加深了與車主的連結，平時可輕鬆掌握車況，萬一發生碰撞事故，廠家能在第一時間得知，並協助進一步援助，車聯網的應用更貼心。

全新世代CR-V將提供3 款車型，售價分別為VTi-S 105.9萬元、S 117.9萬元、Prestige 127.9萬元，若符合政府舊換新補助資格的消費者，可享汰舊換新最低100.9萬元起。Honda Taiwan表示，開放預接單至今，2周時間已接下超過2300張訂單。

這次的科技新亮點是Honda CONNECT先進智慧聯網系統，它標配於S、Prestige車款，是透過車內的TCU車載資通訊控制單元做為連絡中心，車主可以藉由專用的《Honda Connect Taiwan》APP對車輛進行搖控設定，若車輛這端有發生故障、超速、事故等情況也回報於手機上的APP。

比較極端的例子如車輛發生碰撞事故並引爆氣囊，位於日本的HONDA GTC全球車載資通訊中心立刻就會收到通知，並經由在新加坡的HONDA RTS區域車載資通訊伺服器連絡台灣當地的客服中心及經銷商，就會有專人連絡車主或是緊急連絡人，確認車內人員的狀況，甚至進一步聯繫相關單位提供救援，目前提供3 年免費服務。

新世代CR-V車身放大不少，對照規格數據，車長增加65mm、軸距增加40mm、車寬增加10mm，最直接的好處是車內乘員的空間更加寬敞舒適，但車輛的最小迴轉半徑仍維持5.5m，依然保有穿梭巷弄的靈活度，再加上新世代CR-V的後座椅可前後滑移190mm，椅背也有16段的角度調整，行李廂容量亦從前代增加了89L，載運機能大加分。

在安全性上，新世代CR-V以VTi-S為基礎，搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統、10具SRS輔助氣囊、全車五席3點式ELR安全帶、SBR全員安全帶未繫提醒系統、ISOFIX / i-Size兒童安全座椅固定裝置等較前代更多先進安全配備，大幅升級再降價2萬元的有感回饋價格。

實際操駕，車輛配置1.5L DOHC VTEC Turbo引擎，可提供193PS/24.8kgm最大動力輸出，在起步加速和再加速都是偏向溫和順暢的風格，這對於家庭用車來說是相當實際的設定。讓人驚豔的是內建12具揚聲器（含重低音）的BOSE音響系統，相較對手來說，是相當「有感」的配備；此外，更進化的ANC主動式噪音抑制系統（車身多處亦增加隔音材質），能有效消弭車室噪音，提升更優質的汽車生活。

品牌預計將自今（4 日）起至6日於高雄夢時代購物中心展出雲朵裝置藝術，象徵CR-V如乘雲般的質感座艙；另外本月也在台東鹿野高台熱氣球嘉年華會，於現場展出全新世代CR-V，全台Honda Cars經銷據點除了展示新世代CR-V外，也提供體驗服務。

Honda CONNECT先進智慧聯網系統提供手機遙控開關門、啟動引擎、分享旅程、掌握車況及尋找愛車等多項功能。（擷取自Honda CONNECT／陳大任台北傳真）
Honda CONNECT先進智慧聯網系統提供手機遙控開關門、啟動引擎、分享旅程、掌握車況及尋找愛車等多項功能。（擷取自Honda CONNECT／陳大任台北傳真）
車主可以《Honda Connect Taiwan》APP掌握車輛資訊及遙控功能。（陳大任攝）
車主可以《Honda Connect Taiwan》APP掌握車輛資訊及遙控功能。（陳大任攝）
儀表控台開闊大氣，配置10.2吋儀表、9吋中控螢幕及BOSE音響（附12具揚聲器）。（陳大任攝）
儀表控台開闊大氣，配置10.2吋儀表、9吋中控螢幕及BOSE音響（附12具揚聲器）。（陳大任攝）
多功能方向盤提供方便的操控。（陳大任攝）
多功能方向盤提供方便的操控。（陳大任攝）
方向盤3 點鐘位置控鍵。（陳大任攝）
方向盤3 點鐘位置控鍵。（陳大任攝）
方向盤9 點鐘位置控鍵。（陳大任攝）
方向盤9 點鐘位置控鍵。（陳大任攝）
Prestige車型配備9吋中控螢幕。（陳大任攝）
Prestige車型配備9吋中控螢幕。（陳大任攝）
排檔座造型相當簡約。（陳大任攝）
排檔座造型相當簡約。（陳大任攝）
儀表可顯示娛樂（左）、導航（右）資訊以及道路虛擬環境顯示。（陳大任攝）
儀表可顯示娛樂（左）、導航（右）資訊以及道路虛擬環境顯示。（陳大任攝）
無線充電速度較前款提升2-3倍。（陳大任攝）
無線充電速度較前款提升2-3倍。（陳大任攝）
原廠地圖導航功能。（陳大任攝）
原廠地圖導航功能。（陳大任攝）
360 度全景停車輔助。（陳大任攝）
360 度全景停車輔助。（陳大任攝）
偵測警示功能顯示於儀表。（陳大任攝）
偵測警示功能顯示於儀表。（陳大任攝）
陡坡緩降功能。（陳大任攝）
陡坡緩降功能。（陳大任攝）
前座椅為電動調整附記憶功能。（陳大任攝）
前座椅為電動調整附記憶功能。（陳大任攝）
座椅調整控鍵相當方便。（陳大任攝）
座椅調整控鍵相當方便。（陳大任攝）
後座椅可前後滑移、調整傾斜角度。（陳大任攝）
後座椅可前後滑移、調整傾斜角度。（陳大任攝）
椅背角度調整幅度很大。（陳大任攝）
椅背角度調整幅度很大。（陳大任攝）
後座出風口下方有充電插孔。（陳大任攝）
後座出風口下方有充電插孔。（陳大任攝）
前座椅可向後傾倒幾乎打平。（陳大任攝）
前座椅可向後傾倒幾乎打平。（陳大任攝）
大型天窗採光及視野均佳。（陳大任攝）
大型天窗採光及視野均佳。（陳大任攝）
行李廂容量較前代大幅增加。（陳大任攝）
行李廂容量較前代大幅增加。（陳大任攝）
電動尾門具腳踢啟閉功能。（陳大任攝）
電動尾門具腳踢啟閉功能。（陳大任攝）
Walk away離開自動關閉尾門功能。（陳大任攝）
Walk away離開自動關閉尾門功能。（陳大任攝）
新世代CR-V車尾造型相當好看。（陳大任攝）
新世代CR-V車尾造型相當好看。（陳大任攝）
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