Honda Taiwan發表全新世代CR-V，除除了外觀、內裝與科技大幅提升外，同步推出的Honda CONNECT先進智慧聯網系統更加深了與車主的連結，平時可輕鬆掌握車況，萬一發生碰撞事故，廠家能在第一時間得知，並協助進一步援助，車聯網的應用更貼心。

全新世代CR-V將提供3 款車型，售價分別為VTi-S 105.9萬元、S 117.9萬元、Prestige 127.9萬元，若符合政府舊換新補助資格的消費者，可享汰舊換新最低100.9萬元起。Honda Taiwan表示，開放預接單至今，2周時間已接下超過2300張訂單。

這次的科技新亮點是Honda CONNECT先進智慧聯網系統，它標配於S、Prestige車款，是透過車內的TCU車載資通訊控制單元做為連絡中心，車主可以藉由專用的《Honda Connect Taiwan》APP對車輛進行搖控設定，若車輛這端有發生故障、超速、事故等情況也回報於手機上的APP。

比較極端的例子如車輛發生碰撞事故並引爆氣囊，位於日本的HONDA GTC全球車載資通訊中心立刻就會收到通知，並經由在新加坡的HONDA RTS區域車載資通訊伺服器連絡台灣當地的客服中心及經銷商，就會有專人連絡車主或是緊急連絡人，確認車內人員的狀況，甚至進一步聯繫相關單位提供救援，目前提供3 年免費服務。

新世代CR-V車身放大不少，對照規格數據，車長增加65mm、軸距增加40mm、車寬增加10mm，最直接的好處是車內乘員的空間更加寬敞舒適，但車輛的最小迴轉半徑仍維持5.5m，依然保有穿梭巷弄的靈活度，再加上新世代CR-V的後座椅可前後滑移190mm，椅背也有16段的角度調整，行李廂容量亦從前代增加了89L，載運機能大加分。

在安全性上，新世代CR-V以VTi-S為基礎，搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統、10具SRS輔助氣囊、全車五席3點式ELR安全帶、SBR全員安全帶未繫提醒系統、ISOFIX / i-Size兒童安全座椅固定裝置等較前代更多先進安全配備，大幅升級再降價2萬元的有感回饋價格。

實際操駕，車輛配置1.5L DOHC VTEC Turbo引擎，可提供193PS/24.8kgm最大動力輸出，在起步加速和再加速都是偏向溫和順暢的風格，這對於家庭用車來說是相當實際的設定。讓人驚豔的是內建12具揚聲器（含重低音）的BOSE音響系統，相較對手來說，是相當「有感」的配備；此外，更進化的ANC主動式噪音抑制系統（車身多處亦增加隔音材質），能有效消弭車室噪音，提升更優質的汽車生活。

品牌預計將自今（4 日）起至6日於高雄夢時代購物中心展出雲朵裝置藝術，象徵CR-V如乘雲般的質感座艙；另外本月也在台東鹿野高台熱氣球嘉年華會，於現場展出全新世代CR-V，全台Honda Cars經銷據點除了展示新世代CR-V外，也提供體驗服務。

Honda CONNECT先進智慧聯網系統提供手機遙控開關門、啟動引擎、分享旅程、掌握車況及尋找愛車等多項功能。（擷取自Honda CONNECT／陳大任台北傳真）

車主可以《Honda Connect Taiwan》APP掌握車輛資訊及遙控功能。（陳大任攝）

儀表控台開闊大氣，配置10.2吋儀表、9吋中控螢幕及BOSE音響（附12具揚聲器）。（陳大任攝）

多功能方向盤提供方便的操控。（陳大任攝）

方向盤3 點鐘位置控鍵。（陳大任攝）

方向盤9 點鐘位置控鍵。（陳大任攝）

Prestige車型配備9吋中控螢幕。（陳大任攝）

排檔座造型相當簡約。（陳大任攝）

儀表可顯示娛樂（左）、導航（右）資訊以及道路虛擬環境顯示。（陳大任攝）

無線充電速度較前款提升2-3倍。（陳大任攝）

原廠地圖導航功能。（陳大任攝）

360 度全景停車輔助。（陳大任攝）

偵測警示功能顯示於儀表。（陳大任攝）

陡坡緩降功能。（陳大任攝）

前座椅為電動調整附記憶功能。（陳大任攝）

座椅調整控鍵相當方便。（陳大任攝）

後座椅可前後滑移、調整傾斜角度。（陳大任攝）

椅背角度調整幅度很大。（陳大任攝）

後座出風口下方有充電插孔。（陳大任攝）

前座椅可向後傾倒幾乎打平。（陳大任攝）

大型天窗採光及視野均佳。（陳大任攝）

行李廂容量較前代大幅增加。（陳大任攝）

電動尾門具腳踢啟閉功能。（陳大任攝）

Walk away離開自動關閉尾門功能。（陳大任攝）