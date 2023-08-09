今年以來，受到市場之AI人工智能行業應用相關產品拉貨動能不如預期影響，麗臺單月營收表現疲軟、多以雙位數年減幅走滑，累計前七個月合併營收18.15億元、年減38.6％，居近六年來同期低點。

作為專業繪圖卡、GPU工作站及一般顯卡經銷商，麗臺先前於全球疫情爆發期間，因AI伺服器／HPC需求逐步加溫，旗下代理之NVIDIA DGX A100系列產品，與旗下通過NVIDIA Certified System認證、整合AI管理之工作站系統暨雲端運算解決方案產品銷售增長，亦推升其在AI、雲端運算等伺服器／工作站與相關解決方案業務，於2021年度占比躍升至兩成，更一舉帶動麗臺全年度整體營運動能攀高、獲利寫下新猷。

惟隨美方強力限縮高階處理器產品銷中、全球通膨及升息壓力不斷高升，加上去年中國封控政策影響內需市場緊縮，亦連帶影響以中國市場為主的麗臺在AI伺服器、工作站相關產品銷售動能。

此外，加密貨幣挖礦潮自去年起亦明顯急凍，整體消費型顯示卡產業進入價格盤整、庫存去化調整期，麗臺連五季營運轉虧，今年第二季稅後虧損雖收斂至0.57億元、每股稅後虧損0.97元，惟累計上半年每股尚虧損2.14元。