奇鋐挾設計及製造能力，日前傳出已順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，公司在AI伺服器散熱亦拿到不少案子，隨著AI伺服器業績貢獻顯現，奇鋐營運有望從下半年一路好到明年。

奇鋐董事長沈慶行表示，目前AI伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，今年第3季及第4季營運可望逐季成長，現在AI伺服器開案很多，我們有信心可以拿到最多的案子，如果AI伺服器新案都順利到手，明年會比今年好很多。

美系外資最新報告指出，奇鋐為全方位散熱解決方案廠，產品涵蓋3D VC、散熱風扇、水冷板(Cold plate)、熱交換器等，我們預期，AI伺服器相關業務在2024年將貢獻奇鋐12.8%的獲利，奇鋐2022年到2025年營收年複合成長率為11%，受惠於有利的產品組合，淨利潤年複合增長率為20%，我們將奇鋐2024年/2025年盈餘預測上調5%/14%，以及中期增長從10%到15%，維持「建議買進」評等，目標價上調至380元。