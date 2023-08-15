中秋佳節即將到來，國人最愛在戶外以炭火烤肉歡度中秋，惟隨著環保減碳意識抬頭，新天地（8940）餐飲集團響應低碳無煙中秋聚餐，推出「嗆秋海鮮桶」外帶熟食，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝等高檔海陸熟食，加上主廚特製醬汁拌炒入味，免烤現吃，僅限量500桶，今年中秋業績有望成長1成！

新天地表示，雖然烤肉香氣撲鼻，但伴隨而來的空汙及環保問題卻相當嚴重，根據行政院環保署以一家四口烤肉兩小時燃燒1公斤木炭，約排出3.7公斤二氧化碳估算，全國若有3成民眾烤肉，將會產生6,383噸的二氧化碳，相當於燒掉約1萬2千棵樹，燒烤過程中所產生的細懸浮微粒(PM2.5)，更會對呼吸系統造成傷害。

隨著近年極端氣候日益加劇，環保減碳意識逐漸抬頭，加上縣市政府管制戶外大型烤肉活動，民眾開始響應以環保無煙的方式慶祝中秋，餐飲業者順勢研發免烤能保留戶外賞月搶食樂趣的應景美食，搶食600億元中秋聚餐商機。

有鑑於「中秋不烤肉，減碳新生活」風潮，新天地餐飲集團改良盛行於美國南方海港手抓海鮮的豪邁吃法，推出「嗆秋海鮮桶」外帶熟食，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種高檔海陸食材，加上主廚特製醬汁拌炒入味，裝入方便外帶食品級耐熱桶，讓民眾可以方便攜帶到戶外一邊觀賞明月，一邊享受手抓海鮮享用樂趣。

新天地表示，中秋推出的「嗆秋海鮮桶」，採取當天新鮮現做，搭配主廚特製兩種風味醬料「藤椒青醬」或「炭烤紅醬」，讓賞月民眾不用烤肉也可以享受舌尖的椒麻香氣與炭香濃郁的雙重風味。嗆秋海鮮桶四人份早鳥價1,999元；六人份早鳥價2,999元，即日起開放預訂，前500組再送「新天地西洋博物館」環保提袋（建議售價150元，送完為止），須於取餐前3天預訂，並於指定時段來店自取。