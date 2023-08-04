印度現行法規允許公司自由地進口筆記型電腦。但是新規定要求這些產品的進口需要特別的許可證，類似於印度在2020年對電視進口的限制規定。

印度政府是在周四率先宣布該新規定，並沒有特別地說出理由。此舉預計將對蘋果、三星、戴爾等大廠帶來影響，迫使它們到印度製造。台灣的華碩(2357)或宏碁(2353)等品牌大廠也將受到牽連。

印度副部長Rajeev Chandrasekhar周五在X平台(推特)上說，「政府的目標是確保可信的硬體和系統」，減少對進口的依賴，增加此類產品的國內生產。

此舉也符合印度總理莫迪(Narendra Modi)的「印度製造」計畫，促進本土製造，減少進口。

一位印度政府人士說，此舉也希望抑制中國的供應，印度官方一直對這些產品有著安全上的顧慮。另一位政府消息人士稱，該項限制將協助印度只從「值得信賴的夥伴」進口此類硬體。

副部長說，新規定將確保印度的科技生態系使用「信任的和經過驗證的系統」，是由可信任的系統和產品來製造。

今年4~6月，印度的電子產品進口總金額(包括筆電等)為197億美元，年增6.25%。

據Counterpoint估計，印度的筆記型電腦和個人電腦市場每年達到80億美元，其中有3分之2是來自於進口。