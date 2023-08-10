瀚荃以I/O電源端內接式連接器起家，為符合市場需求導向調整產品策略，減少消費電子產業，轉向工業、新能源與儲能相關產品應用，近期開發三合一大電流連接器，訴求大電流、訊號源客製選擇及專利安全鎖扣，隨插即用，可以省去產品導入期，加速滿足客戶產品需求，目前已經完成UL安規認證，並開始進行送樣。

雖然今年工業電子產品因企業資本支出縮減，需求面看來不如以往，不過瀚荃已陸續看到許多歐美商業型客戶因應氣候變遷，更換節能與空調設備的需求，且瀚荃在大電流產品除上述更廣泛應用於工業配電裝置如發電機、工業配電盤等，新能源相關之儲能櫃、智慧電表等，電動車充電樁裝置等。

在伺服器/網通產品方面，瀚荃主攻伺服器及網通設備電源端連接器產品，受惠伺服器及網通需求穩定，相關產品應用佔比從去年24%增加28%，成為營運重要支撐。

隨著客戶訂單增溫，瀚荃7月合併營收回升至2億6334萬1000元，月增10.36%，年減19.79%，累計1到7月合併營收16.89億元。

瀚荃表示，公司營運谷底已過，9月訂單狀況更趨明朗，下半年營運將自9月起展現成長力道，第4季將是全年營運高峰。

在海外布局方面，瀚荃東協寮國廠量產雖然前受疫情影響進度，後又因韓系客戶庫存調整，送樣中產品持續觀望進度延後，目前佔產能比重不高，不過上半年較去年成長96%，瀚荃表示，目前客戶皆有非中國產能需求，公司近期也規畫設置越南據點，規畫部分產能移轉，並應對客戶的「non china production site」，規畫非中國產能的接單、生產與組裝分工。

瀚荃今年也啟動世代交替，原董事長楊超群已交班由執行長楊奕康負責公司運作，楊超群則擔任董事長並兼任永續長，推動ESG將並將永續理念融入到公司經營策略中。