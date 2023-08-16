晶呈科指出，特殊氣體持續新品項研發，除二廠試產線規劃及建置，目前Laser gas/氖混氣市佔率已超過雙位數，並持續擴大中。去光阻液（Stripper）也強化新品項研發，二廠量產線規劃與建置，已接獲新客戶訂單，超過雙位數客戶洽談樣品測試中。

晶呈科主為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）。第二季獲利季減34％，EPS 0.77元；上半年EPS 1.94元，年增23.57％。

晶呈科指出，目前出貨以內銷為主，約95％，以黃光應用產品成長最大。二廠持續進行試產線規劃及建置，9月進行優化利用率；三廠已於4月取得土地，正進行產業規劃與建置中。

此外，晶圓重生持續開發乾式除膜配方、優化除膜製程、開發海外市場。銅磁晶片及畫素封裝體（CMuLED）部分，CMuLED RGB晶粒及0404 TFE畫素封裝體計畫第三季試產。至於CMuLED 8K 110吋顯示屏示範樣品也將於第三季產出，VCSEL（LIDAR模組內主要元件）持續測試中。

對於今年營運能否維持333目標，亦即營收成長三成、先進製程占比逾三成，毛利率超過三成。晶呈科認為，因營運多屬先進製程，毛利三成、先進製程三成目標達成無虞。營收將透過滲透率提升、新品推出，強化能量，仍審慎樂觀看待。