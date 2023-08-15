研揚第二季稅後淨利達3.2億元，創同期新高及歷史次高紀錄，毛利率35.5％，EPS 2.7元，7月營收6.56億元，月減14.41％，較去年同期成長2.16％，為歷年同期高峰。

針對AI應用，林建宏表示，研揚自2017年開始投入相關領域，從最基本的邊緣電腦到邊緣伺服器至高效能邊緣伺服器都有產品，同時，公司也布局相關軟體解決方案。而目前主要熱門的是雲端AI，包括資料中心、伺服器等，看好下個階段將進入邊緣端AI，未來發展規模會比雲端AI更大，前景發展相當看好。

林建宏表示，過往AI是屬於決策型人工智慧，大部分在處理對與錯的判別，比如語音、圖像、人臉辨識等，根據經驗學習來進行識別，近年則走向生成式AI，會開始去做判斷、思考，可以處理複雜動作，比如生成文字或對話，應用在工業、商業場域，將發展出不同應用及機會。

另在接單部分，研揚在手AI專案也比去年增加很多，今年上半年新增訂單都與人工智慧有關，因此帶入不少新商機，預估今年AI業務貢獻營收比重將達到兩成目標，2024年會有更好成果展現。

由於AI相關專案毛利率略優於公司平均產品線，法人預期，隨著研揚AI相關業務營收占比提高，在產品組合優化下，將帶動公司整體毛利率維持在高檔區間，今年度可望維持3成以上，挹注獲利表現。

此外，研揚今年入股捷波，對於雙方合作效益，林建宏認為，捷波發展方向與研揚不同，雙方客戶重疊性較少，未來兩家公司擴大合作，產品線會更多元。其次，捷波工廠在中國大陸，研揚以台灣為主，在不同價格帶的產品生產上會更具有彈性。