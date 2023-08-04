Preqin調研團隊亦以地區/市場進一步分析私人債務部位，向來是最大市場的北美地區，23Q2募集364億美元，高於23Q1的266億美元；歐洲也出現類似的增長，第二季籌集338億美元，高於第一季的49億美元；亞洲市場也出現反彈，23Q2的9億美元，高於23Q1的2億美元。這些資金都是用於私人債務部位的調度或夾層債權應用。

由於另類資產的商品提供，限於私人銀行財富管理，或非金融機構的資產管理公司、金融科技業者，美國市場的活躍度遠大於亞太區、台灣等。美國投資委員會（AIC）的立場實際上是支持私人債務工具。

AIC指出，私人債務最重要的特徵之一是能夠反週期提供信貸，「能為所有人帶來經濟利益」，隨著其他貸款人的退縮，私人債務可以透過繼續提供資本來提供穩定性，例如SVB地區銀行危機的動盪，私人債務工具的重要性更受關注，可以補充傳統銀行業務的雨天收傘，擴大需要資金者的資本獲取管道。

Preqin資料顯示，自2010年以來，美國已有15,000多家中小型企業獲得了私人債務融資。過去一年來利率大幅上升， 私人債務為投資人提供的收益率，高於傳統的固定收益，而且機構投資者對私人債務融資繼續投入大量資本，Preqin調查中，法人投資者有63％規劃增加撥款，有意減少部位者只有6％。北美地區以私人債務為重點之相關基金的總資產（AUM），已從2010年的2,227億美元上升到2022年9月的9,329億美元，規模增加3倍以上。