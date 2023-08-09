腎臟是人體極重要的解毒器官，如何護腎為人關注，咖啡已被眾多研究證實能保護腎臟，茶則未被證實能夠護腎。醫師表示，茶含有會傷害腎功能的草酸，尤其「即溶茶」的草酸量遠高於茶葉泡出的茶飲。曾有一外國年輕人每天飲用16杯的小杯裝即溶茶，經過1個月後，造成永久性草酸腎病變，後來必須換腎才能保命。

腎臟科醫師江守山在《健康主播鄭凱云》中表示，目前研究未能證實茶對腎臟有益。因茶富含草酸，飲食中的草酸已經證明會造成腎結石、腎損傷等影響，「有研究發現，即溶茶所製成的茶飲，內含的草酸量遠高於茶葉沖泡出的茶飲。」即溶茶是一種粉狀混合物，添加水後，就能沖泡成一杯茶。

江守山表示，曾有一名外國年輕男子每天喝16杯240毫升的即溶茶，在連喝1個月後，罹患永久性草酸腎病變，原本被迫終身洗腎，但因該男子是年輕人，最後採換腎方式來保命。

他表示，基本上，大量飲用即溶茶，草酸會超過人體所能承受的負荷，若草酸形成結晶、沉積在腎臟，會造成草酸性腎炎，這一疾病被認為是無法逆轉的疾病。