台灣洗腎人口密度高居全球之冠，不少人對洗腎認知是，一旦開始洗腎就得終生洗下去，因而排斥治療，其實這是誤解。腎臟科醫師洪永祥指出，若腎功能還足夠執行小便、排毒就不用洗腎；洗腎都是已經進入末期腎病變階段，再不用人工腎臟代謝廢物，身體會受不了。至於有些人可洗腎一段時間就不必再洗，這種通常是急性腎損傷。另外，醫師提到，慢性腎衰竭早期沒有症狀， 因此務必要做健康檢查，透過抽血、驗尿、超音波等方式，才能及早發現及早治療。

醫師洪永祥在《如果云知道》節目中指出，台灣慢性腎衰竭盛行率約是11.9％，大概每8人就有1人腎功能不好；但最可怕的是，很多人都未能察覺，導致延誤就醫時間。他指出，慢性腎衰竭等到出現「泡、水、高、貧、倦」，即泡泡尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦5種明顯症狀時，通常腎功能都已惡化到第4、5期，因此千萬不能只依賴症狀來判定，呼籲務必要做健康檢查，透過抽血、驗尿和超音波等方式，才能及早發現。

此外，很多人憂心一旦洗腎就回不去了，洪永祥表示，其實這是迷思，因為如果還有一點點腎功能，足夠執行小便、排毒就不用洗腎；洗腎都是已經進入末期腎病變階段，代表腎功能低到剩10分以下，所以必需藉由人工腎臟代謝無法排除的毒素及水分，身體才會舒服。

而有些人可以洗腎一段時間就不必洗腎，洪永祥指出，這種通常是急性腎損傷，像是服用不當減重藥物或感染新冠病毒，都可能導致腎功能於短期內急速惡化，需靠洗腎來挽救病情，一旦恢復就可停止；但不幸的是台灣洗腎病人9成以上都屬於慢性腎衰竭。他進一步說明，腎絲球經過數10年傷害，一顆一顆萎縮掉，變得跟石頭般失去功能，這一類就不大可能恢復，因此需要持續洗腎以延續生命。

洪永祥提醒，保護腎臟有個口訣「3少、3多、4不、1沒有」，適用於腎絲球過濾率還有60分以上者。3少指的是少油、鹽、糖；3多是多纖、多蔬、多喝水；4不是不抽菸、不憋尿、不熬夜、不吃來路不明的藥；1沒有指的是沒有鮪魚肚，也就是沒有代謝症候群，多運動即可。

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