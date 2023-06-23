端午節除了肉粽之外，不少人也很愛QQ軟軟的鹼粽。腎臟科醫師江守山表示，一名50歲的男子因為全身腫腫的來看病，同時有排尿量減少的狀況，抽血檢查發現肌酸酐飆到9（正常是1以下），罹患了急性尿毒症，而主因竟是因為狂嗑含有硼砂的鹼粽，才導致腎臟功能受損害。

腎臟科醫師江守山近日在節目《健康好生活》上分享，一名50歲、身材胖胖的男患者到門診就醫，因為他發現自己的身體腫起來，且排尿的量與次數都減少，仔細一看也發現患者的腳真的腫腫的，但患者過去並沒有腎臟病的病史。

江守山表示，替患者驗尿沒查出問題，只好安排其做抽血檢查，看看腎功能的狀況，沒想到患者隔天再回來看診，整個人腫到不行，一詢問才知道，患者回家以後到再度看診，期間完全沒有小便，因此還沒等到報告出來，他立刻就開了利尿劑給患者。後來抽血報告出來了，發現患者的肌酸酐，從正常人的1以下跳到9，是急性的尿毒症。

江守山指出，詢問患者的飲食及生活習慣，原來患者最近在市場買了鹼粽狂嗑。QQ軟軟的鹼粽很多人愛吃，但有些鹼粽可能含「硼砂」與其他添加物，吃了可能導致腎功能損害。而他看過許多人吃硼砂，但從沒看過有人吃到急性嚴重腎衰竭的。

江守山表示，患者忌口以後，他也開了鹼化劑、利尿劑，治療了8天左右，患者的腎臟功能才慢慢地回來，算是很幸運的案例，否則腎臟壞掉了恐要面臨長期洗腎的狀況。

根據環保署毒物及化學物質局的網站介紹，台灣早期常在食品中添加硼砂，增加食物的口感韌性與保水度，也會用在保存生鮮蝦蟹，防止「黑變」發生。不過，基於硼砂對人體的危害，世界上許多國家包括台灣都已禁止硼砂在食品保存與防腐中使用。