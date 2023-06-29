華山基金會「迓媽祖也瘋狂，趣味嘉年華」活動標榜以廟會陣頭為主題。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

配天宮媽祖、將軍到場，既象徵坐陣會場讓活動順利進行，也保佑長輩疫後健康平安。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

華山基金會今在嘉義縣立體育館舉辦112端午愛老人「迓媽祖也瘋狂，趣味嘉年華」活動，是疫情以來最大規模一場活動，不但有250位總年齡超過1萬歲的獨居長輩到場，還請到配天宮媽祖出席坐鎮，各隊伍紛紛祭出創意又熱鬧的陣頭踩街、比拚，不但長輩玩得開心，媽祖神尊也看到精彩演出。

華山基金會今在嘉義縣立體育館舉辦112端午愛老人「迓媽祖也瘋狂，趣味嘉年華」活動，請到配天宮媽祖出席坐鎮。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

華山基金會「迓媽祖也瘋狂，趣味嘉年華」活動標榜以廟會陣頭為主題。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

每天都盼著能出門走走、看看是許多獨居長輩的心聲，為一圓長輩心願，華山基金會每年在端午節期間，都會舉辦「愛老人．動起來」活動，受疫情影響，已停辦3年，今年選在嘉義縣立體育館復辦，主題就與媽祖有關，得知華山要辦「迓媽祖也瘋狂．趣味嘉年華」，配天宮董事長蔡承宗二話不說就說要請媽祖、將軍到場，既象徵坐鎮會場讓活動順利進行，也保佑長輩疫後健康平安。

而嘉義縣政府得知華山基金會在籌備活動，也主動號召公家機關一起加入「愛老人」行列，不但安排民政處役男擔任1日活動義工，警察局現場提供預防失智老人走失的指紋捺印服務，衛生局協助設立醫護站、失智篩檢等，包括朴子市農會也設攤行銷農特產，各界以實際行動支持華山金會對孤老的付出，希望藉此活動拋磚引玉，鼓勵民眾有錢出錢、有力出力，讓弱勢長輩能感受到社會溫暖。

今除來自嘉義市、嘉縣各鄉鎮的獨老，還有朴子在地長照據點長輩參與。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今活動除陣頭踩街比拚，現場還有精彩刺激的擲筊大賽、摸彩等，來自嘉義市、嘉縣各鄉鎮的獨老，以及朴子在地長照據點長輩多達3、400人齊聚一堂，嘉義縣長翁章梁、蔡承宗等民代貴賓也到場與長輩一起歡度趣味嘉年華。

翁章梁特別感謝華山基金會，長期對嘉義長輩的服務，關心獨居老人的身心靈健康，開創多元的助老服務。社會局長張翠瑤也感謝華山基金會長期協助社會局關懷獨居老人，目前於嘉義地區共提供1362位弱勢孤老免費到宅服務，華山結合各界力量發揮愛心，提供關懷訪視、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等服務，讓獨居老人不孤獨。