暑假催旺旅遊風潮，異國料理同樣聲量高，觀察義式料理的受歡迎程度僅次於日韓美味，速食店紛推義式風情新品。摩斯漢堡分析往年推雞腿堡都能較其他品項銷量高出至少1／3，於是今夏再推「義式雞腿堡」，更瞄準學生族群，刻意將售價壓在百元以下。

摩斯新推出「義式雞腿堡」以獨特香料浸漬雞腿肉，裹上麵衣後炸成香酥雞腿排，搭配鳳梨丁、生菜與紅醬堆疊，標榜顏色豐富，酸甜果香助開胃，售價98元。另也推「南洋咖哩雞腿珍珠堡」，雞腿排以米飯包覆，淋上南洋風味椰香咖哩醬，以及清爽高麗菜絲等，頗有異國夏日風情，售價105元。7月7日至8月31日，只要買新品套餐並登錄發票，有機會抽義大利單人來回機票或南洋雙人來回機票。

必勝客新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」單點原價209元，嚐鮮價199元。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

必勝客MyBox個人餐新增「藍濃起司蕈菇紙包飯」，採用義大利藍起司做基底調製醬汁，號稱起司濃郁、奶香厚實，再撒上莫札瑞拉與帕馬森起司，並交融蕈菇與米飯，單點嚐鮮價199元，8月28日前平日MyBox個人餐紙包飯全系列加1元可再享多1件副食。