披薩店跨界賣便當！達美樂即起推新美式餐盒「MyBOX」，主餐精選6款人氣披薩口味與3種口味捲餅，搭2種副食或甜點，口味選擇豐富，售價129元起，19日起只要參與品牌臉書粉專活動，於指定貼文留言並標記3位好友，就可獲一盒MyBOX，預計送出5000盒。

據消費者調查指出，上班族每到用餐時間，最為苦擾的問題之一就是「今天要吃甚麼？」達美樂針對消費者痛點提供全新「MyBOX」美式便當，內部研發團隊歷經一年時間多次反覆的研究跟開發，針對MyBOX的餐點內容及盒形尺寸，做了最佳的搭配，一盒「MyBOX」含括了主食（披薩）蔬菜（焗烤蔬菜盅）甜點（現烤蝴蝶酥等）多樣豐富的選擇，提供午晚餐更多元的新選擇，據悉星期三、小周末午餐的訂單最多。

達美樂披薩進一步指出，市調發現民眾吃披薩的期待是吃到豐富餡料，而不是吃進厚厚的餅皮。「MyBOX」使用獨家手作拍製餅皮，餡料及麵團呈現黃金比例，讓消費者一口咬下就是豐富的餡料跟起司。19日起只要參與達美樂臉書粉絲團的MyBOX活動，於指定貼文中留言並tag 3位好友，就可登記並獲得一盒達美樂「MyBOX」。