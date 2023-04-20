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摩斯漢堡表示，凡下載便利的MOS Order APP 註冊成為會員，即可享有「安心取溫馨送」獨家線上優惠，即日起至4月30日大份黃金地瓜薯及大杯摩斯冰紅茶買二送一優惠價210元平均單套只要70元、即日起至4月22日世界地球日，限時三天享中杯摩斯咖啡買一送一優惠只需銅板價50元。

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