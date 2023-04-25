許富凱將登「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」與郭書瑤合作對唱。（寬寬整合行銷提供）

安心亞將在「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」演出，期待與高雄粉絲熱情互動。（寬寬整合行銷提供）

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」停辦3年後，將於7月7、8、9日在高雄夢時代購物中心正對面廣場重磅回歸。今年以3.0版全面升級，集結眾多啤酒品牌，並設置烈酒質感音樂館，更加碼邀請超過30組台灣藝人以及2組韓星輪番嗨唱。

主辦邀來婁峻碩、YELLOW黃宣等年輕世代實力派歌手以及偶像男、女團參與演出，蔡詩芸也將攜手《大嘻哈時代2》選手嗨唱，還有多組限定組合演出，包括許富凱X郭書瑤、安心亞X閻奕格、羅時豐X孫盛希等，每日都有重量級卡司雙壓軸登場，完整名單將在近期陸續公布。

郭書瑤過去曾參與多屆啤酒節演出，興奮表示，很開心能再度參與，自己終於有一點酒量，期待屆時和大家相見歡，也希望能藉由這次和許富凱合作的機會加強台語實力，「這次跟富凱合作希望能唱台語歌，因為我台語很不好，實在沒勇氣，和富凱一起，感覺台語會進步。」

暌違多年再度參與啤酒節的安心亞，直言與高雄很有緣份，特別喜歡高雄朋友的熱情，將與閻奕格首度同台合作，安心亞笑說：「大家應該想像不到我們的組合會是什麼樣子，我自己覺得一定會非常酷」。「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」門票將於5月3日啟售，更多活動資訊請關注「高雄啤酒音樂節」Facebook粉絲專頁。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！