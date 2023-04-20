近期諾羅病毒仍在肆虐，一名5歲童出現發燒跟嘔吐症狀，一開始家長以為是諾羅病毒引起，於是前往又安心診所就診，醫師發現病徵與諾羅腸胃炎相同，於是開藥處置，沒想到2天後病童回到診所，明顯精神不佳且嘔吐持續，醫師研判可能是「腦膜炎」，趕緊轉診大醫院。又安心診所院長王韋力表示，若孩子出現持續性的嘔吐、頭痛，或意識不佳、抽搐等情況，務必帶往大醫院檢查，很可能是罹患是腦膜炎。

又安心診所醫師楊慧妤日前看診到一名5歲兒童，兒童出現發燒及嘔吐症狀，家長誤以為是近期肆虐的諾羅病毒，醫師楊慧妤依照病徵也開立腸胃炎的藥物，沒想到2天後家長與兒童又出現在診間，兒童雖然退燒了，但仍持續嘔吐，並出現食慾、精神狀況不佳的現象。

楊慧妤見狀發現這並非諾羅腸胃炎，因為通常遭到諾羅病毒感染，2天後嘔吐的狀況會解除，但這位病童卻持續嘔吐，且精神狀況異常，於是楊慧妤認為是腦膜炎引起，立刻轉診至大醫院。經醫院檢查確定是腦膜炎，經過住院治療後，孩童也順利康復出院。

王韋力說明，腦膜炎可經由飛沫、病人口鼻分泌物或糞便途徑傳染，腦膜炎若是無併發腦炎，通常治療後恢復良好；但若是細菌性、黴菌性與結核性的腦膜炎或病毒性腦炎，則有較高的死亡率，後續可能出現意識不清、癲癇、實質性的腦部損傷等神經性後遺症。

王韋力表示，腦膜炎的主要症狀為發燒、頭痛、頸部僵硬，常合併有嘔吐、意識不佳或改變、抽搐等神經症狀，初期容易跟腸胃炎症狀類似而混淆。如果家長覺得孩子的情況跟平常不一樣看起來「怪怪的」，都應該及早就醫。